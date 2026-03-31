"الصحة" تعلن موعد حملة التطعيم الاستدراكية بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حملة التطعيم الاستدراكية الثالثة لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة في قطاع غزة، ستنطلق يوم الأحد 5 أبريل/ نيسان وتستمر مدة خمسة أيام.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان وصل "الرسالة نت" أن الحملة ستنفذ عبر 129 مركزاً صحياً تابعا للوزارة ووكالة "أونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات قطاع غزة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال جرعاتهم المفقودة، مع إحضار بطاقة التطعيم إن وجدت، لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق.

وشددت أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.

وبدأت وزارة الصحة منذ يناير/ كانون الثاني بحملات تطعيم استدراكية للأطفال دون سن الثالثة في القطاع ممن فاتهم التطعيم خلال حرب الإبادة، ونفذت الوزارة منذ ذلك الحين حملتي تطعيم استدراكيتين.