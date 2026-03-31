والدة الأسير ناصر أبو حميد: قطع راتبي ورواتب أبنائي الأسرى منذ 4 أشهر وأدعو لتحرك عاجل نصرةً للأسرى

وجّهت والدة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد رسالة غاضبة انتقدت فيها قطع رواتب الأسرى وعائلاتهم، مؤكدة أن السلطة أوقفت راتبها ورواتب ثلاثة من أبنائها الأسرى المبعدين في الخارج منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقالت في تصريحات صحفية إن من يقطع رواتب الأسرى "لا يُنتظر منه أن يقف في وجه قرار إعدامهم"، في إشارة إلى خطورة المرحلة الحالية وما يتعرض له الأسرى من تهديدات متصاعدة.

ودعت إلى تحرك حقيقي على الأرض يتجاوز الوقفات الرمزية، مطالبةً بإقامة خيم اعتصام دائمة في وسط رام الله نصرةً للأسرى والدفاع عن حقوقهم.

وأضافت أن ما تعيشه عائلات الأسرى يمثل ظلماً مركباً، يجمع بين معاناة الاعتقال والإبعاد وقطع مصادر الرزق، مشيرةً إلى أن هذه المعاناة تتفاقم في ظل غياب الاهتمام الرسمي.

كما عبّرت عن شعورها بفقدان قيادات بارزة كانت، بحسب وصفها، تمثل دعماً حقيقياً لقضية الأسرى، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف أكثر جدية وفاعلية.

واختتمت بالقول إن الاهتمام بعائلات الأسرى يظهر فقط في أوقات الانتخابات، بينما يتم تجاهل معاناتهم في الواقع، داعية إلى تحمّل المسؤوليات الوطنية تجاه هذه القضية.