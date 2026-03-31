اللجنة المشتركة للاجئين: يوم الأرض يؤكد فشل مشاريع التهجير والعودة حق ثابت

أكدت اللجنة المشتركة للاجئين، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الأرض وانطلاق مسيرات العودة، أن هذه المناسبة تمثل محطة مفصلية في التاريخ الوطني الفلسطيني، وتجسد عمق ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه لسياسات المصادرة والاقتلاع.

وأوضحت اللجنة أن إحياء الذكرى هذا العام يأتي في ظل ظروف قاسية، خاصة في قطاع غزة، نتيجة العدوان المتواصل ومحاولات فرض التهجير القسري، معتبرة أن ما يجري يعيد التأكيد على جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية شعب اقتُلع من أرضه.

وشددت على أن جميع مشاريع التهجير والتصفية مصيرها الفشل، كما أكدت أن مسيرات العودة الكبرى جسدت تمسك اللاجئين بحقهم في العودة وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 194.

وحيّت اللجنة صمود الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن هذا الصمود يعكس إرادة قوية في التمسك بالحقوق رغم المعاناة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف العدوان، ورفض سياسات التهجير القسري، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجددت اللجنة تأكيدها على استمرار النضال من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.