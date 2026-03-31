استشهاد مسعف وإصابة 13 شخصًا في غارة إسرائيلية على بلدة كفرا جنوب لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، طالت نقطة تجمع لكشافة الرسالة، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة 2 آخرين، إضافة إلى جرح 11 مدنيًا.

وقال المركز في بيان صحفي، إن وزارة الصحة العامة تجدد شجب استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي والتي تؤكد السعي إلى إعاقة عمليات الإنقاذ الإنساني بما يشكل خرقا متماديا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على لبنان منذ الثاني من آذار/مارس الماضي إلى 1268 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 3750.