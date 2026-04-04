مقتل جندي (إسرائيلي) في اشتباك جنوب لبنان وإصابات بصواريخ على (تل أبيب)

قتل جندي (إسرائيلي)، يوم السبت، خلال اشتباك مع مقاتلين جنوبي لبنان في بلدة الخيام، ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات العسكرية على الحدود الجنوبية وعمليات الرد المتبادلة بين الأطراف.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عبرية بأن سلسلة هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق واسعة في (تل أبيب) ومحيطها، مستخدمة رؤوسًا عنقودية أدت إلى تضرر مبانٍ ومركبات واندلاع حرائق في عدة مناطق، بينها (بني براك ورمات غان وبيتاح تكفا) وسط فلسطين المحتلة.

وقد أصيب مستوطن جراء سقوط شظايا صواريخ في (بيتيح تكفا)، فيما تدخلت فرق الإسعاف في ستة مواقع مختلفة لتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين.

ووفقًا لوزارة الصحة (الإسرائيلية)، بلغ عدد القتلى (الإسرائيليين) منذ بدء الحرب مع إيران وحزب الله 29 قتيلاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 6497، وذلك في الفترة الممتدة من 28 فبراير حتى 2 أبريل 2026.