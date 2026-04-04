شهيد وإصابات بقصف (إسرائيلي) استهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة

استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون مساء يوم السبت، في قصف (إسرائيلي) استهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بانتشال شهيد وإصابات بغارة (إسرائيلية) استهدفت سيارة مدنية على مدخل مخيم المغازي الشمالي وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,291 شهيدا، و172,068 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتتواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر 2025 بشكل يومي، وبحسب مصادر رسمية، ارتفع عدد الشهداء نتيجة هذه الخروقات إلى نحو 717 شهيداً حتى مطلع إبريل الجاري، بينما بلغت الإصابات المسجلة أكثر من 1914 حالة.