أنور ألغازي ينتصر قانونيًا على ماينز على خلفية دعمه لغزة

حسم اللاعب الهولندي المغربي أنور الغازي نزاعه القانوني مع نادي ماينز 05 الألماني بشكل نهائي، بعدما رفضت محكمة العمل الألمانية الاستئناف الذي تقدم به النادي، لتُستنفد بذلك جميع السبل القانونية ويصبح الحكم الصادر لصالح اللاعب ملزماً.

وبحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”، رأت المحكمة أن حرية التعبير تتفوق في هذه الحالة على مصالح النادي، في قرار لافت ضمن قضايا النزاع بين اللاعبين وأنديتهم، خاصة في الملفات ذات الطابع السياسي والإنساني.

وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما قرر ماينز إيقاف الغازي على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن دعمه لقطاع غزة، تضمنت عبارة “من النهر إلى البحر، ستتحرر فلسطين”. وأعلن النادي لاحقاً إمكانية عودة اللاعب إلى الفريق، مشيراً إلى أنه “نأى بنفسه بوضوح” عن تصريحاته، غير أن الغازي نفى ذلك عبر حساباته، مؤكداً تمسكه بموقفه بقوله: “لا أشعر بأي ندم أو أسف على موقفي”.

وعلى إثر ذلك، أقدم النادي الألماني على فسخ عقد اللاعب بشكل فوري، ما دفع الغازي إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى الصرف التعسفي، التي كسبها في يوليو/تموز 2024، ليحصل على حكم بتعويض يتجاوز 1.5 مليون يورو. ورغم لجوء ماينز إلى الاستئناف، فإن المحكمة رفضت الطعن، لتؤكد أحقية اللاعب وتغلق الملف نهائياً.

وعقب صدور الحكم، وجّه الغازي انتقادات لإدارة النادي عبر منصة “إكس”، واصفاً محاولات الطعن بـ“السخيفة والبائسة”، مضيفاً أن ماينز “حاول مجدداً وفشل مجدداً”، كما دعا النادي إلى دفع بقية مستحقاته المالية، متعهداً بالتبرع بها لصالح “قضايا تستحق الدعم وتساند أطفال غزة”.

وخلال مسيرته، دافع الغازي عن ألوان عدة أندية، أبرزها أستون فيلا وإيفرتون، قبل انتقاله إلى كارديف سيتي عام 2024، ثم إلى السيلية في عام 2025.