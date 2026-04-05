4 شهداء في قصف إسرائيلي شرق غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة، في تصعيد جديد يندرج ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء وعددًا من الجرحى وصلوا إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، عقب استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح. وأوضحت المصادر أن الشهداء هم: أحمد أبو شاويش، محمد السويركي، رمزي الشوا، إضافة إلى مصطفى السكني.

وفي سياق متصل، استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس السبت، إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال استهدف مركبة مدنية على شارع صلاح الدين، مقابل المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الاستهداف وقع بشكل مباشر أثناء سير المركبة، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة عدد من المواطنين، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة في الموقع. وأُفيد بأنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث وُصفت بعض الإصابات بالمتوسطة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت هذه الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 713 فلسطينيًا وإصابة 1943 آخرين.