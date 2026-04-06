بالأسماء.. الاحتلال يعتقل مواطنين بينهم محررون وأطفال باقتحامات الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت أكثر من 15 مواطنًا، بينهم أسرى محررون وأطفال، وتركزت الاعتقالات في محافظات قلقيلية ورام الله والخليل.

ففي محافظة قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة واسعة طالت عدة أحياء، واعتقلت عددًا من الأسرى المحررين، بينهم: عبود الحاج حسن، وأمجد زيد، وإياد نوفل، وسليم سعادة داود، إلى جانب اعتقال المواطن غسان جبريل والد الشهيد جبريل جبريل، كما اعتقلت والد الأسير عدي نصورة خلال اقتحام المدينة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزيد أبو دية ومحمد أبو سنينة خلال مرورهما عبر حاجز عين سينيا، إضافة إلى اعتقال الشاب مؤمن عفانة عقب مداهمة منزله في حي المصيون، واعتقلت من بلدة كوبر شمال رام الله الشاب محمد فرج زيبار.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال، وهم: يحيى مسعود الجولاني (12 عامًا)، وعبد الرحمن الجولاني (13 عامًا) من منطقة الحرائق، إلى جانب الطفل بلال جرادات (15 عامًا) من بلدة سعير.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الجزائري عقب اقتحام بلدة دير الغصون شمال المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أدهم باسم سيف من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال التي تستهدف الأسرى المحررين وعائلات الشهداء، إلى جانب الأطفال، يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، ومحاولة للضغط على البيئة الحاضنة عبر استهداف مختلف الفئات، بما فيها الفئات الأكثر ضعفًا.

