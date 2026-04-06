الصحة بغزة: 4 شهداء و17 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان (الإسرائيلي)

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 4 شهداء و7 جرحى و17 إصابة

. وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبحسب الإحصائية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 723، وإجمالي الإصابات 1,990، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 حالة.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فبلغ العدد التراكمي للشهداء 72,302، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 172,090.

وفي ملاحظة إضافية، أعلنت وزارة الصحة وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا الناتجين عن انهيار المباني إلى 29 حالة حتى الآن.