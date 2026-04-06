10 شهداء بقصف طائرات الاحتلال خلال تصدي المواطنين لعملاء شرق المغازي

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الاشتباكات والقصف في المنطقة الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عصر اليوم الاثنين، إلى أكثر من 10 شهداء، مع تسجيل عدد كبير من الإصابات.

وأفادت مصادر طبية بوصول الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، في ظل استمرار إطلاق النار واستهداف المواطنين في محيط المنطقة.

في المقابل، ذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت عقب تصدي مواطنين لهجوم نفذته مجموعة من عملاء الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تتدخل طائرات مسيّرة بإطلاق النار بشكل مباشر.

وفي وقت لاحق، تجدد إطلاق النار بكثافة في المنطقة ذاتها، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.