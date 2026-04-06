حماس: منع المرضى من السفر جريمة تعكس استهتار الاحتلال بحياة المدنيين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح ومنع سفر المرضى والجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، معتبرة ذلك “جريمة جديدة ضد الإنسانية”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن الخطوة تعكس “نهجاً فاشياً” يستهدف الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وأضافت أن إغلاق المعبر يأتي في سياق ما وصفته بالخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك يعكس رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته في التنصل من الاتفاق.

وحمّلت “حماس” الوسطاء الضامنين مسؤولية إلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومحاسبتها على ما وصفته بـ”الاستهتار بحياة المدنيين والمرضى”.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات، وضمان إعادة فتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، بما يتيح للمرضى والجرحى السفر لتلقي العلاج.