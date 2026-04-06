قوة "رادع" تشرح تفاصيل حادثة العصابات العميلة شرق المغازي

قالت قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة، إن الأحداث التي شهدها شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، جرت في أعقاب محاولة تسلل عصابات عميلة داخل المخيم.

وأفادت “رادع” بأن المجموعات العميلة حاولت اقتحام عدد من المنازل القريبة من “الخط الأصفر”، بهدف تنفيذ عمليات تفتيش واختطاف ومصادرة ممتلكات، بدعم وإسناد جوي من طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّنت أن عائلات المخيم تصدت لهذه المحاولة، ما أدى إلى إفشال عملية الاقتحام، قبل أن تبادر تلك المجموعات بإطلاق النار تجاه المواطنين. وأضافت أن طائرات الاحتلال تدخلت لاحقاً وقصفت موقع المواجهة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ووفق مصادر طبية، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى 10 شهداء وعدد كبير من المصابين جراء القصف وإطلاق النار في المنطقة.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر محلية بتجدد إطلاق نار كثيف شرق المخيم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وأكدت “رادع” أن استهداف المدنيين سيبقى موضع محاسبة، مشددة على أن دماء الشهداء “لن تذهب هدراً”.