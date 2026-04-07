أسعار النفط ترتفع 3 بالمئة إلى نحو 116 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 بالمئة، الثلاثاء، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير البنية التحتية لإيران حال فشل المفاوضات لإنهاء الحرب.

وبلغ سعر خام برنت 111.6 دولارا للبرميل بارتفاع 2 بالمئة في تعاملات الثلاثاء، في حين سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 115.6 دولارا بارتفاع 3 بالمئة مع حلول الساعة 06:00 تغ.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف من انقطاع الإمدادات.

ويأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس ترامب، أمس الاثنين، هدد فيها باستهداف البنية التحتية لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مدعيا أن المحادثات مع طهران "تسير بشكل جيد".

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تحدث ترامب عن إمهال طهران 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل أن "يدمر منشآت الطاقة الإيرانية"، ثم مددها في 26 من الشهر ذاته عشرة أيام حتى 6 أبريل/ نيسان الجاري.

والأحد، أمهل ترامب إيران مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق حتى "الثلاثاء 8 مساء بتوقيت شرق أمريكا" (الأربعاء الساعة 00:00 تغ)، مهددا بجعلها "تعيش في الجحيم" إذا لم تفتح مضيق هرمز أمام السفن، ملوحاً باستهداف الجسور ومحطات الطاقة.

والاثنين قال ترامب، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة التي منحها لإيران، فإن الولايات المتحدة ستستهدف محطات الكهرباء والجسور بهدف شل البنية التحتية المدنية في البلاد.

وأضاف بشأن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق: "يمكن تدمير البلاد (إيران) بأسرها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة ليلة الثلاثاء".

وتابع: "يجب أن نُبرم اتفاقًا مقبولًا بالنسبة إلي، ويكون من بين بنوده ضمان حرية مرور النفط وكل شيء آخر عبر مضيق هرمز".

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها، في إطار ردها على العدوان المستمر عليها منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، الذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.