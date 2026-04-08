المعارضة (الإسرائيلية): وقف إطلاق النار مع إيران الهزيمة الأكبر منذ 48

هاجمت المعارضة (الإسرائيلية) وأقطاب من الإئتلاف الحكومي (الإسرائيلي) إتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، واصفة إياه بالهزيمة النكراء وغير المسبوقة في تاريخ الكيان.

وقال زعيم المعارضة "يائيرلابيد إن "الإعلان عن وقف إطلاق النار يعد بمثابة الكارثة السياسية الأكبر منذ قيام الكيان".

وأضاف "لابيد" مهاجماً "لم نتعرض لكارثة سياسية كهذه منذ قيامنا ، فلم تكن (إسرائيل) حول طاولة المفاوضات التي اتخذت فيها القرارات المتعلقة بأقدس المقدسات الأمنية ، لقد فشل نتنياهو سياسياً واستراتيجياً ولم يحقق أي من أهداف الحرب التي حددها بنفسه".

أما زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان فقد هاجم القرار قائلاً: إنه "يمنح إيران الفرصة للتعافي السريع ويفتح الباب أمام جولة جديدة من القتال وفي ظروف أفضل لإيران" على حد تعبيره.

بدوره وصف الباحث (الإسرائيلي) الكبير للشئون الاسرائيليلة والمقرب من رئيس حكومة الاحتلال "بيني سبتي" هذا الصباح بأنه غير جيد لإسرائيل قائلاً: "هذا صباح غير جيد، صحيح أننا انتصرنا بالمنظور الغربي ولكن الشعب الإيراني لا يرى ذلك نصب عينيه".

وأضاف قائلاً "سبتي": "نتحدث عن حرب روايات خرجت فيها إيران منتصرة حتى الآن، فبإمكانهم تدفيع السفن الجزية في مضيق هرمز، سيطرت إيران على المياه الدولية وترامب مر على ذلك مرور الكرام، صحيح أن البورصة ارتفعت ولكن الثمن مستقبلاً سيكون باهظاً جداً ".

وفي أول هجوم من الائتلاف الحكومي (الإسرائيلي) على ترامب بعد إعلانه وقف الحرب، عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير "تسفيكا فوغل" ينشر تغريدة له على تويتر ويقوم بحذفها بعد وقت قصير وجاء فيها "ترامب: لقد خرجت بطة من هذه الحرب".

أما المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي، فقد هاجم قرار وقف إطلاق النار قائلاً: إن حرب "زئير الأسد" تحولت بسرعة إلى جرب "مواء القطة"، مشيراً إلى أن إيران خرجت منتصرة من هذه الحرب وعلى المدى البعيد أيضاً.

وقال: "للأسف، يبدو أن (إسرائيل) والولايات المتحدة خسرتا هذه الحرب بفارق كبير. ومن المرجّح أن يُدفَع الثمن نقدا، هنا والآن، كما في لبنان على سبيل المثال، ولكن أيضا على مدى السنوات القادمة، في ظل الواقع الذي تُرسّخ فيه إيران مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة في الخليج.

وتابع:" على الصعيد التكتيكي، نجح الإيرانيون في فرض اتفاق على الولايات المتحدة صاغوه بأنفسهم إلى حد كبير، وسوّقه الباكستانيون والأتراك".

ترجمة: وكالة صفا