استشهاد طفلة فلسطينية داخل فصلها الدراسي بغزة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جريمة جديدة أدت لاستشهاد الطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان، الطالبة في الصف الثالث بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح، بينما كانت جالسة داخل فصلها الدراسي أمام زميلاتها، اللواتي شهدن الحادث وأصيبن بصدمة نفسية شديدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة في بيان رسمي، إن الطالبة ريتاج لم يكن لها أي ذنب سوى أنها وُلدت على الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن الجريمة ليست حادثاً فردياً، بل امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، بما ينتهك القوانين الدولية ويمس القيم الإنسانية الأساسية.

وأضاف البيان أن الحادث ترك عائلة الطالبة في حالة من الحزن العميق، وأدى إلى صدمة نفسية كبيرة بين زملائها في المدرسة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها من انتهاكات.

وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق عدوان مستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عامين ونصف، خلّف عشرات آلاف الشهداء من الأطفال ودمر المدارس والبنية التحتية، وحوّل حياة السكان إلى جحيم يومي تحت القصف والحصار، مشددة على أن الصمت الدولي يساهم في استمرار هذه الانتهاكات.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وفتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم دون استثناء، مؤكدة أن دماء الأطفال ليست مجرد أرقام وأن آلام العائلات ليست خبراً عابراً.