من دمشق إلى المخيمات: الحراك السوري يعيد فلسطين إلى قلب التضامن الشعبي

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة حديثة بعنوان "من الدولة إلى المجتمع: الحراك الشعبي السوري ودلالات التحول في التضامن مع الأسرى الفلسطينيين"، تكشف عن تحولات عميقة في موقع القضية الفلسطينية داخل الوعي العربي، وتبرز دور المجتمع السوري في إعادة فلسطين إلى قلب التضامن الشعبي بعيدًا عن الأطر الرسمية.

تشير الدراسة إلى أن المظاهرات والفعاليات السورية الداعمة للأسرى الفلسطينيين لم تكن مجرد حدث عابر، بل شكلت نموذجًا جديدًا للتضامن العربي، حيث انتقل مركز الفعل من الدولة إلى المجتمع عبر مبادرات مدنية وشبكات شبابية وفضاءات رقمية، ويعكس هذا التحول إعادة تعريف فلسطين باعتبارها قضية عدالة إنسانية مشتركة، ويؤكد أن المجتمعات العربية ما تزال قادرة على إعادة إنتاج الفعل الجماعي حول القضايا الرمزية الكبرى رغم الانقسامات والصراعات الداخلية.

وتوضح الورقة أن الحراك السوري يعكس عودة الشارع العربي كفاعل سياسي غير رسمي، قادر على ممارسة ضغط رمزي وأخلاقي على صناع القرار، وإعادة إدخال فلسطين إلى المجال العام العربي من بوابة المجتمع لا الدولة، كما يبرز دور الجيل الجديد من الناشطين السوريين الذين يتعاملون مع فلسطين من منظور حقوقي وإنساني، بعيدًا عن الاصطفافات الأيديولوجية التقليدية.

ويؤكد المركز أن أهمية هذا التحول تكمن في قدرته على رفع الكلفة السياسية لتجاهل المزاج الشعبي، وإعادة تأكيد مركزية فلسطين في الوعي العربي، خاصة في ظل مسارات التطبيع وتراجع الاهتمام الرسمي بالقضية، كما يدعو المركز إلى تعزيز التعاون مع المبادرات الشعبية السورية، والاستفادة من الفضاء الرقمي والشبابي لتوسيع نطاق التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وتحويل هذا الدعم الرمزي إلى مشاريع عملية تخدم الأسرى وعائلاتهم.

بهذا، يقدم المركز الفلسطيني للدراسات السياسية رؤيته حول كيفية استثمار الحراك الشعبي السوري كفرصة لإعادة بناء شبكة تضامن عربية مستقلة ومستدامة، تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية حقوقية وإنسانية جامعة.