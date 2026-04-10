الإعلامي الحكومي يفند تصريحات نيكولاي ملادينوف بشأن المساعدات لغزة

فند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تصريحات أدلى بها الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف حول عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع، معتبراً أنها “عارية عن الصحة” وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن ما تم تداوله بشأن دخول 602 شاحنة إلى قطاع غزة لا يعكس الواقع الميداني، والبيانات الفعلية ليوم 9 أبريل/نيسان 2026 تشير إلى دخول 207 شاحنات فقط، بينها 79 شاحنة مساعدات، وهو ما وصفه بأنه لا يرقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة.

وأضاف أن هذه الأرقام “لا تعكس بأي حال وصولاً موسعاً للمساعدات”، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38% من الكميات المتفق عليها.

وفي سياق متصل، أثار المكتب تساؤلات بشأن ما وصفه بصمت الجهات الدولية، متسائلاً عن دور ما يسمى بـ“مجلس السلام” في متابعة خروقات الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، وعن موقفه من تعهداته المعلنة أمام المجتمع الدولي بإنقاذ قطاع غزة.

وأكد البيان أن “تزييف الحقائق لا يمكن أن يحجب حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة”، مشدداً على أن ذلك لا يعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين في قطاع غزة.