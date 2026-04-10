حماس تحذّر من مخططات إسرائيلية لاقتطاع أراضٍ من غزة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، من تداعيات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي تحدّث فيها عن مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية، معتبرةً أنها تعكس “نوايا إجرامية” تهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن هذه التصريحات تأتي في سياق سياسة ممنهجة من قبل حكومة الاحتلال للتنكّر لالتزاماتها، والاستمرار في انتهاك بنود الاتفاق، بما في ذلك التهرب من تنفيذ مراحل الانسحاب من قطاع غزة.

وطالبت “حماس” الدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات، والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها وفق ما تم الاتفاق عليه، خاصة ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية والانسحاب من القطاع.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدةً أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والقرارات الأممية.

وشدّدت “حماس” على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ”جرائم الحرب المستمرة”، محذّرة من تداعيات استمرار هذه السياسات على فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.