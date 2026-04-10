حماس: بقاء قيادة السلطة في موقف المنتظر يضعف الموقف الوطني الفلسطيني

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن بقاء قيادة السلطة الفلسطينية في موقف المنتظر فيما يتعلق بقطاع غزة، وغيرها من القضايا الوطنية، يضعف الموقف الوطني العام، ويسمح للقوى الخارجية بالتأثير على الواقع الفلسطيني.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، أن قيادة السلطة للأسف ظلت تستجيب للضغوط الخارجية المفروضة عليها، وهو ما فتح شهية القوى المعادية لشعبنا بالاستمرار بالضغط على السلطة والواقع الفلسطيني.

وأكد أن المطلوب سيظل موقفًا وطنيًا موحدًا متفقًا عليه، مبنيًا على استراتيجية نضال مشتركة ولو بالحد الأدنى، والارتكاز على مؤسسة وطنية شرعية موحدة.