أحدهما بجراح خطيرة.. إصابة جنديين بشظايا مسيرة جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦، إصابة جنديين بشظايا طائرة مسيرة في جنوب لبنان أطلقها حزب الله، ضمن المواجهات والعدوان المتواصل.

بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إن الجنديين المصابين سقطا بعد أن استهدف حزب الله مركبة "هامر" عسكرية بطائرة مسيّرة في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة هآرتس العبرية إن حزب الله أطلق ما يزيد عن ٣٠ صاروخًا على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، منذ صباح اليوم على عدة دفعات، ما تسبب في تضرر منزل في مستوطنة مسغاف عام بشكل كبير جراء إصابة صاروخ لم يتم اعتراضه، إضافة إلى إصابة مباشرة أيضًا في مستوطنة المطلة دون وقوع إصابات.

كما أعلنت وزارة الصحة في الاحتلال، تسجيل 76 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء الحرب مع إيران في 28 شباط/فبراير الماضي إلى 7527 مصابًا.

وأوضحت الوزارة أنه منذ انطلاق الحرب وحتى صباح 10 نيسان/أبريل 2026، جرى إجلاء آلاف المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن الحصيلة كانت قد بلغت 7451 مصابًا الخميس، قبل تسجيل الإصابات الجديدة.

ووفق المعطيات، يتلقى 110 مصابين العلاج حاليًا، بينهم حالتان في وضع حرج، و13 في حالة خطيرة، و27 متوسطة، و66 طفيفة، إضافة إلى حالتين قيد التقييم الطبي.