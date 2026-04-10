بعد مونديال 2026.. ديشامب مرشح لقيادة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن ترشيح المدرب المخضرم ديديه ديشامب، المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا، لتولي قيادة نادي ريال مدريد بداية من الموسم المقبل 2026/2027.

وبحسب ما أوردته إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن عددًا من الأندية الكبرى في أوروبا تبحث عن مدرب يمتلك خبرة كبيرة، وتترقب نهاية مسيرة ديشامب مع المنتخب الفرنسي، ومن بينها ريال مدريد.

وأوضحت الإذاعة أن ديشامب، الذي تولى تدريب المنتخب الفرنسي لمدة 14 عامًا، سيستقيل من منصبه بعد نهاية كأس العالم 2026 خلال الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن العديد من الأندية في أوروبا وخارجها تُبدي اهتمامًا بالتعاقد مع ديشامب، بصفته أحد أبرز المدربين في الكرة العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه رغم العلاقة الجيدة بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب الحالي ألفارو أربيلوا، فإن الاستمرار في منصبه يبدو صعبًا دون تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.