أمن المقاومة بغزة يحذر من رسائل مشبوهة تستدرج المواطنين للتواصل

حذرت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، الجمعة، من رسائل نصية تحريضية ومضللة تستهدف المواطنين في مناطق متفرقة، بينها خان يونس ومخيم الشاطئ.

وأفادت المنصة بأن هذه الرسائل تُرسل من أرقام مجهولة تنتحل أسماء ذات طابع عربي، وتتضمن دعوات للتواصل المباشر أو تمرير معلومات مضللة بهدف الاستدراج.

وأكدت أن هذه الرسائل تندرج ضمن أدوات "الحرب النفسية"، وتهدف إلى زعزعة ثبات الجبهة الداخلية، واستدراج المواطنين للتواصل مع جهات معادية بغرض جمع معلومات استخباراتية.

ودعت المنصة المواطنين إلى تجاهل هذه الرسائل، وحظر الأرقام فورا، وعدم تداول محتواها، مشددة على أهمية الوعي في مواجهة مثل هذه الأساليب.