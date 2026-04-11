حماس ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وتدعم مفاوضات باكستان لإنهاء الحرب

رحبت حركة حماس بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع انطلاق مفاوضات في باكستان، تهدف إلى إنهاء ما وصفته بـ"الحرب والعدوان الأمريكي–الصهيوني" بشكل كامل وشامل.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لاحتواء التصعيد في المنطقة، معربة عن أملها في أن تسفر المفاوضات الجارية عن نتائج إيجابية تُفضي إلى إنهاء التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، اعتبرت الحركة أن "الكيان الصهيوني" سعى من خلال هذا العدوان إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والجغرافية للمنطقة بما يضمن استمراره ويكرّس هيمنته، إلا أن ما وصفته بـ"صمود الجمهورية الإسلامية، شعبًا وقيادةً"، حال دون تحقيق هذه الأهداف، في ما رأت أنه امتداد لحالة تراجع المشروع الصهيوني.

وأعربت الحركة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به باكستان في رعاية هذه المفاوضات، إلى جانب عدد من الدول الوسيطة، مؤكدة تطلعها إلى أن تساهم هذه الجهود في فتح آفاق لحلول سياسية تُنهي الصراع، وتُعزز حالة التقارب بين الدول العربية والإسلامية.

وشددت حماس على أهمية توحيد الصف في مواجهة التحديات الإقليمية، محذرة من محاولات "إثارة الفتنة بين مكونات الأمة"، ومؤكدة أن نجاح هذه المفاوضات من شأنه أن يُسهم في إجهاض ما وصفتها بـ"الأهداف الصهيونية" الرامية إلى تفكيك المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى تفاهمات أوسع تُنهي حالة التصعيد وتفتح الباب أمام ترتيبات سياسية جديدة.