شحادة يحذر من استمرار منع إدخال قطع الغيار اللازمة لتشغيل المخابز والمصانع

حذرنائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، سمير بشارة شحادة، من خطورة استمرار منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج في المصانع والمخابز، مؤكدًا أن هذا الواقع يهدد بتوقف عدد متزايد من المنشآت الإنتاجية التي ما تزال تعمل رغم شح الإمكانيات والظروف الصعبة الحالية.

وأوضح شحادة، أن استمرار نقص الزيوت الصناعية وقطع الغيار يضع المخابز والمصانع الغذائية أمام خطر التوقف خلال وقت قريب، الأمر الذي سينعكس مباشرة على توفر السلع الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الخبز، ويشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي.

وأكد أن القطاع الصناعي الغذائي يمر بمرحلة حرجة نتيجة استمرار منع إدخال مستلزمات التشغيل الأساسية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتفادي توقف المنشآت الإنتاجية.

وتابع "استمرار منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع الغيار يضع المخابز والمصانع الغذائية أمام خطر التوقف الفعلي خلال فترة قصيرة، الأمر الذي يهدد استمرارية توفر السلع الأساسية للمواطنين وعليه، فإننا نطالب المؤسسات الدولية والجهات الإنسانية بالتدخل العاجل والفوري لضمان إدخال هذه المستلزمات الحيوية دون تأخير، باعتبارها ضرورة إنسانية واقتصادية ملحّة لا تحتمل التأجيل".