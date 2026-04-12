تركيا ترد بقوة: نتنياهو “هتلر العصر” وملاحق دولياً

ردّت وزارة الخارجية التركية على تصريحات إسرائيلية استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفتها بأنها “ادعاءات غير لائقة ومتغطرسة وكاذبة”، معتبرة أنها تعكس انزعاج تل أبيب من المواقف التركية في المحافل الدولية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “معروف بسجله”، مشيرة إلى أنه يُوصف بـ”هتلر العصر” بسبب ما وصفته بالجرائم المرتكبة خلال قيادته. وأضاف البيان أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما تواجه إسرائيل، تحت قيادته، دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية.

واتهمت الخارجية التركية نتنياهو بالسعي إلى تقويض مساعي السلام الجارية في المنطقة، ومواصلة سياسات توسعية، محذّرة من أنه قد يواجه المحاكمة داخل إسرائيل واحتمال السجن في حال تغيّر المشهد السياسي.

وشدد البيان على أن أنقرة ستواصل “الوقوف إلى جانب المدنيين الأبرياء”، إلى جانب مساعيها لمحاسبة نتنياهو على ما وصفتها بالجرائم المرتكبة.

ويأتي هذا التراشق السياسي عقب هجوم لفظي سابق شنّه نتنياهو عبر منشور استهدف فيه الرئيس أردوغان، في وقت يتزامن مع تحركات قضائية داخل تركيا، حيث أعدّت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 إسرائيلياً، على خلفية الهجوم على “أسطول الصمود العالمي”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت، في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 42 سفينة تابعة للأسطول أثناء توجهها نحو قطاع غزة عبر المياه الدولية، واعتقلت مئات النشطاء الدوليين قبل ترحيلهم لاحقاً.

وطالبت النيابة التركية بإنزال عقوبات مشددة بحق المتهمين، تتضمن السجن المؤبد، إضافة إلى أحكام تتراوح بين ألف و102 سنة و4 آلاف و596 عاماً لكل متهم، وعلى رأسهم نتنياهو، في إطار القضية ذاتها.