حماس: الاحتلال المجرم يعيد هندسة التجويع في غزة

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الاحتلال الصهيوني المجرم يتعمد تصعيد إجراءاته باتجاه إعادة عملية هندسة التجويع ضد شعبنا في قطاع غزة، عبر التضيق الواسع لإدخال المساعدات بما فيها الدقيق، ما أدى إلى ارتفاع متواصل بأسعار الخبز في ظل فقر مدقع في غزة.

وشدد قاسم، اليوم الأحد، على أن هذا التقييد للمساعدات هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي نص على إدخال المساعدات بكميات محددة لم يلتزم الاحتلال إلا بثلث هذه الكمية.

وأكد رفض حماس الكامل لتصريحات نيكولاي ميلادنوف الذي ادعى بدخول المساعدات بالكميات المتفق عليها، وهي تصريحات تخالف الواقع على الأرض.

ودعا الناطق باسم الحركة، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار والأطراف التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ ومجلس السلام، إلى إعلان موقف واضح من سياسة هندسة التجويع الصهيونية، وعدم السماح باستمرار هذه السياسة.