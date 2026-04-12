خلافات عميقة تعرقل المحادثات الأميركية الإيرانية

كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤول أميركي عن استمرار الخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال جولات المحادثات الأخيرة، وسط تباينات حادة في عدة ملفات حساسة.

وبحسب المصدر، تتركز أبرز نقاط الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، حيث تطالب واشنطن بإنهاء كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك المنشآت الرئيسية، إضافة إلى استعادة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.

كما تشمل الخلافات مقترحاً أميركياً لإطار أوسع يهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، يتضمن دور الحلفاء الإقليميين لإيران، في حين تعارض طهران إدراج هذا الملف ضمن المفاوضات.

وفي سياق متصل، رفضت إيران الطلب الأميركي بوقف تمويل ودعم حلفائها، ومن بينهم حركة حماس، وحزب الله، وجماعة أنصار الله في اليمن، معتبرة ذلك جزءاً من سياستها الإقليمية.

وتطرقت الخلافات أيضاً إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز، إذ ترفض إيران فتحه بشكل كامل دون فرض رسوم عبور، ما يزيد من تعقيد المفاوضات.

كذلك، لا يزال ملف الأموال الإيرانية المجمدة محل نزاع، في ظل تباين وجهات النظر حول حجم المبالغ التي ينبغي الإفراج عنها.

وتعكس هذه التباينات عمق الفجوة بين الطرفين، ما يضع مستقبل المفاوضات أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.