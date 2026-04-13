بالأسماء.. اعتقال قرابة 30 مواطنًا بينهم محررون وطفلان بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال قرابة 30 مواطنًا، بينهم أسرى محررون وطفلان، تخللها عمليات دهم للمنازل وتخريب لمحتوياتها.

وتركزت الاعتقالات في بلدة العيساوية بالقدس، إلى جانب محافظات قلقيلية ونابلس والخليل ورام الله وطوباس، حيث طالت الحملة عددًا من الشبان والأسرى المحررين، إضافة إلى أطفال.

ففي محافظة القدس، نفذت قوات الاحتلال حملة واسعة في بلدة العيساوية، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من المدينة، وهم: أربكان طبسية، وموسى صوي، وحسن ملحم، إلى جانب اعتقال أربعة مواطنين من بلدة جيوس، وهم: سامح سمحة، وليث سليم، وعلاء الفهيم شماسنة، ومراد وليد قدومي، إضافة إلى اعتقال الشاب سامي إبراهيم راضي.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسام ناصر المدموج، والمصور يزن جمهور، إلى جانب المواطن سمير البزرة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الجريح يوسف أحمد جوابرة من مخيم العروب، والشقيقين سند وعلي حريزات من مسافر يطا، إضافة إلى اعتقال الشاب أدهم أبو حديد.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل فريد محمد عثمان (16 عامًا)، والشاب أحمد أسعد سليمان (18 عامًا) من بلدة بيت عور التحتا، إلى جانب اعتقال الشابين عبد الرحيم داوود وعلاء داوود من قرية يبرود.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد علاء بني عودة من بلدة طمون.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال التي تستهدف الأسرى المحررين والأطفال، إلى جانب تنفيذ اقتحامات واسعة في المدن والبلدات، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المجتمع الفلسطيني وضرب حالة الاستقرار، في إطار تصعيد مستمر في الانتهاكات بحق المواطنين.

قائمة المعتقلين