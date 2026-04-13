الهيئة العامة للبترول توضح آلية توزيع الغاز في غزة وفق نظام الكشوفات والأولوية

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة عن آلية إصدار كشوفات المواطنين المستفيدين من أسطوانات الغاز، موضحة تفاصيل تنظيم عملية التوزيع وفق نظام يعتمد على التقدير والقدرة التشغيلية للمعابر.

وأوضحت الهيئة أن الكشوفات يتم إعدادها بأعداد تقديرية، بناءً على الكميات المتوقع دخولها عبر المعبر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الكشف، مشيرة إلى أن الكشف يصدر قبل يومين من موعده المحدد، وقبل دخول الكميات الفعلية، وذلك لتمكين المواطنين من تسليم أسطواناتهم للموزعين في الوقت المناسب.

وبيّنت أن الاستفادة تشمل أسطوانة غاز سعة 8 كغم، وذلك وفق معيار أقدمية التسجيل وأولوية التعبئة في الدورة السابقة.

وأضافت أنه في حال كان الموزع المسجل لدى المواطن موقوفاً أو لم يحصل على الحد الأدنى من الطلبات ضمن الكشف الواحد، يتم نقل المواطن المستحق تلقائياً إلى موزع آخر داخل نفس المنطقة، لضمان عدم تأخر حصوله على حقه في التعبئة.

وأكدت الهيئة في ملاحظة توضيحية أن الكشف الواحد للتعبئة يُفترض أن يتم خلال أسبوع من تاريخ صدوره، إلا أن إغلاق المعبر من الجانب الإسرائيلي في بعض الأيام أو تقليص الكميات الواردة قد يؤدي إلى تأخير عملية التعبئة لفترة تتجاوز الأسبوع.