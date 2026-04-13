حماس تهنئ الرئيس العراقي الجديد وتؤكد أهمية دعم الاستقرار والوحدة

هنّأت حركة حماس الرئيس العراقي نزار محمد سعيد ئاميدي بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، معربةً عن تمنياتها له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية.

وأكدت الحركة، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن انتخاب ئاميدي يمثل محطة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار وترسيخ الوحدة الوطنية في العراق، ويعكس ثقة ممثلي الشعب العراقي بقدرته على قيادة المرحلة المقبلة.

وأشادت حماس بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والعراقي، مؤكدة اعتزازها بهذه الروابط التي تعكس وحدة الموقف تجاه القضايا العادلة.

كما شددت على أهمية استمرار الموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويسهم في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمنياتها للعراق بالمزيد من التقدم والازدهار، وللشعب الفلسطيني بالنصر والتحرير.