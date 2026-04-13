القضاء الإيراني يعلن إجراءات مشددة في التعامل مع قضايا التجسس

أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، أن بلاده تتبع آلية استثنائية في معالجة قضايا التجسس والعمالة، في ظل ما وصفه بـ”الظروف الحربية” التي تمر بها.

وقال إجئي، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الجهاز القضائي يتعامل مع هذه الملفات خارج الأطر التقليدية المعتمدة في أوقات السلم، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية تستند إلى متطلبات المرحلة، التي تفرض تشددًا في ملاحقة من وصفهم بـ”الجواسيس والعناصر الخائنة”.

وأوضح أن العمل بهذا النهج سيستمر حتى إشعار آخر، معتبرًا أنه ينسجم مع القوانين المعمول بها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ أواخر فبراير الماضي، عقب اندلاع مواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وبحسب تقارير متداولة، شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ حملات اعتقال طالت مئات الأشخاص داخل إيران بتهم مرتبطة بالتجسس، إلى جانب تنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين في قضايا مماثلة، في إطار تشديد أمني وقضائي متصاعد.