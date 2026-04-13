إسرائيل تحت ضغط دولي متصاعد: من كسر الصمت إلى اختبار العزلة



تعكس مواقف سيؤول ومدريد مؤشراً على تغير تدريجي في الخطاب الدولي، حيث لم تعد انتقادات إسرائيل مقتصرة على دول بعينها، بل بدأت تمتد إلى حلفاء وشركاء تقليديين.

وبينما يظل موقف لي جاي ميونغ أقرب إلى التعبير الأخلاقي، يقترب موقف بيدرو سانشيز من الفعل السياسي المؤثر.

إعادة نشر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لمقطع فيديو يوثق انتهاكاً خطيراً بحق جثمان فلسطيني في الضفة الغربية، لم يكن مجرد تفاعل عابر على وسائل التواصل، بل حمل دلالات سياسية عميقة.

فعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية تُعرف تقليدياً بسياسة خارجية حذرة ومتوازنة، خاصة في قضايا الشرق الأوسط، إلا أن تدخل رئيسها بهذا الشكل العلني يعكس تحولاً نحو خطاب حقوقي صريح يتجاوز الحسابات الدبلوماسية الضيقة، كما يأتي استجابة للضغط الشعبي العالمي المتزايد المطالب بمحاسبة إسرائيل، ومحاولة لتعزيز صورة كوريا الجنوبية كدولة داعمة

للقانون الدولي الإنساني.

تصريحات ميونغ التي شددت على “صون الكرامة الإنسانية” وضرورة عدم تكرار “المآسي التاريخية”، تعكس توجهاً أخلاقياً واضحاً، لكنه في الوقت ذاته بقي ضمن حدود لا تصل إلى اتخاذ إجراءات سياسية أو اقتصادية ملموسة ضد إسرائيل.

في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي سريعاً وحاداً، ما يكشف حساسية دولة الاحتلال تجاه أي انتقاد يصدر حتى من دول لا تُعد تقليدياً ضمن معسكر المعارضين لها.

أما إسبانيا فهي باتت تشكل موقف سياسي متقدم داخل أوروبا، وعلى النقيض من الحذر الكوري يتبنى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موقفاً أكثر وضوحاً وتقدماً في انتقاد السياسات الإسرائيلية، منذ حرب الإبادة على قطاع غزة.

فقد تحولت إسبانيا خلال الفترة الأخيرة إلى أحد أبرز الأصوات الأوروبية المنتقدة لدولة الاحتلال ما يعكس ضغط داخلي من الرأي العام الإسباني المتعاطف مع القضية الفلسطينية، إلى جانب توجه حكومي يساري أكثر حساسية لقضايا حقوق الإنسان، كونه يرغب في لعب دور دولي مستقل نسبياً عن الخط الأمريكي.

ورغم اختلاف السياقين، فإن موقفي لي جاي ميونغ وبيدرو سانشيز يلتقيان في نقطة أساسية: تآكل الصمت الدولي التقليدي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

لكن التأثير الفعلي لهذه المواقف يظل مرهوناً بعدة عوامل:

أولا: غياب إجراءات عقابية ملموسة ضد إسرائيل.

ثانيا: استمرار الدعم الأمريكي للاحتلال، ما يحد من فاعلية أي ضغط دولي.

ثالثا: انقسام المجتمع الدولي حول توصيف ما يجري (حرب، إبادة، دفاع عن النفس).

ومع ذلك، فإن أهمية هذه المواقف تكمن في تشكيل رأي عام عالمي ضاغط، وإحراج إسرائيل دبلوماسياً، وتمهيد الطريق لتحولات سياسية مستقبلية، خاصة في أوروبا.