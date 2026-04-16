حماس: يوم الأسير يأتي في أخطر الظروف وندعو لتصعيد وطني واسع نصرة للأسرى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن يوم الأسير الفلسطيني يحل هذا العام في ظل “أخطر الظروف” التي تواجه الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد سياسات التنكيل والقمع والإهمال الطبي، إلى جانب تشريعات الإعدام التي تستهدف حياتهم بشكل مباشر.

وشددت الحركة في تصريح صحفي على أن هذه المرحلة تتطلب انخراطاً فاعلاً على مختلف المستويات، لا سيما الشعبية والجماهيرية، داعية إلى تحويل هذه الذكرى إلى مساحة اشتباك وطني وإعلامي، تسهم في رفع صوت الأسرى وكسر محاولات تهميش قضيتهم.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إضافة إلى أحرار العالم، للمشاركة الواسعة في المسيرات والوقفات والأنشطة الداعمة للأسرى، بما يعزز الضغط ويؤكد حضور قضيتهم في الوعي العالمي.

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل لوقف الانتهاكات ورفع الظلم عنهم وصولاً إلى نيل حريتهم.