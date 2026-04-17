"الجهاد" تبارك للشعب اللبناني وحزب الله إنجاز وقف إطلاق النار وإفشال أهداف الاحتلال

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الجمعة، للشعب اللبناني وللمقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله الصمود البطولي على الحافة الأمامية في الجنوب اللبناني، "حيث سطر المقاومون أروع الملاحم في مواجهة آلة القتل والتدمير الهمجية الإسرائيلية".

وأشادت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، بإنجاز وقف إطلاق النار الذي جاء بعد إفشال الاحتلال ومن تحقيق أهدافه في الميدان.

وأكدت "الجهاد" أن هذه الملحمة البطولية التي استمرت على مدى ستة وأربعين يوماً رسمت معالم مرحلة جديدة من المقاومة ستكون لها انعكاساتها على كل ساحات المواجهة مع الكيان الغاصب والمحتل، مشددة على أن تضحيات المجاهدين وسواعدهم وصمود الشعب اللبناني الأبي وضعت حداً لجبروت آلة القتل الهمجية، وأفشلت جميع المخططات التوسعية وأسقطت أوهام فرض الهيمنة على شعوب الأمة.

وتوجهت حركة الجهاد الإسلامي بتحية إجلال وإكبار للمجاهدين الأبطال وللشعب الصابر والصامد، سائلة الله أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، ويمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وعلى النازحين بالعودة الآمنة، وأن يحمي لبنان وشعبه.

ومنتصف ليلة أمس دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لبنان حيز التنفيذ.

وكان تبادل القصف بين حزب الله و"إسرائيل" مستمرًا حتى اللحظات الأخيرة من بدء الوقت المحدد لوقف النار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لعشرة أيام في لبنان. فيما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن لدى "إسرائيل" فرصة إبرام اتفاق تاريخي مع لبنان.

وقال ترامب في منشور له عبر صفحته على موقع "تروث سوشيال"، إن لبنان و"إسرائيل" التقيا للمرة الأولى منذ 34 عامًا في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مشيرًا إلى أنه كلف نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بالعمل مع الطرفين للتوصل إلى سلام دائم.