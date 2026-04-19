ترامب يهدد إيران: الاتفاق “سيحدث”.. وتصعيد في مضيق هرمز ومفاوضات مرتقبة في إسلام آباد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الاتفاق مع إيران “سيحدث بطريقة أو بأخرى”، ملوّحًا بخيارات تصعيدية في حال رفضت طهران العرض الأمريكي، الذي وصفه بأنه “عادل ومقبول”.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن بلاده قدمت عرضًا لإيران وتأمل قبوله، مضيفًا: “إن لم تفعل فسندمر جميع محطات الطاقة والجسور”، على حد تعبيره. وتابع: “سيجبرون على الاستسلام سريعًا، وإن لم يقبلوا سيكون لي شرف القيام بما يجب فعله”، معتبرًا أن الوقت قد حان “لإنهاء آلة القتل الإيرانية”، وفق قوله.

واتهم ترامب إيران بارتكاب “انتهاك خطير” لوقف إطلاق النار، في إشارة إلى إعادة إغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق رغم التصعيد.

وأضاف أن طهران “تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا” بسبب إغلاق المضيق، في حين “لا تخسر الولايات المتحدة شيئًا”، على حد زعمه، مشيرًا إلى أن العديد من السفن باتت تتجه إلى الولايات المتحدة للتحميل.

وفي ما يتعلق بالمسار التفاوضي، أوضح ترامب أن مبعوثه الخاص سيتوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات مع إيران، وسط تقارير عن استعدادات أمنية مكثفة في العاصمة الباكستانية لاستضافة اللقاء.

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب أن المبعوث الأمريكي ومسؤولين آخرين سيشاركون في الجولة الثانية من المفاوضات، في وقت أفادت فيه مصادر باكستانية بوصول فرق أمنية أمريكية تمهيدًا للمحادثات.

وتدرس الإدارة الأمريكية عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع طهران، قد يشارك فيها نائب الرئيس جيه دي فانس، في حال نجحت الاتصالات الجارية قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.

وكان ترامب قد أعلن في 12 أبريل/نيسان الجاري فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، عقب فشل جولة سابقة من المفاوضات بشأن الملف النووي والسيطرة على مضيق هرمز.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، مع اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، أدت إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

ويرى مراقبون أن الجولة المرتقبة من المحادثات قد تمثل فرصة حاسمة لتثبيت الهدنة الحالية، أو الانزلاق نحو تصعيد أوسع في المنطقة.