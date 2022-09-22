آخر أخبار تصاريح العمال بعد منح الاحتلال غزة 1500 تصريح جديد .. أعلن الاحتلال (الإسرائيلي) مساء الخميس، عن منح قطاع غزة 1500 تصريح عمل جديد.

تصاريح العمال قطاع غزة

وقرر حرب الاحتلال، بيني غانتس مساء اليوم، إلى رفع حصة تصاريح عمال قطاع غزة لمقدار 1500 عامل ليصبح المجموع الكلي لعدد العمال 17 ألف عامل.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أنه بعد تقيم الأوضاع الأمنية فإن غانتس قرر زيادة حصة تصاريح العمال والتجار الفلسطينيين من قطاع غزة بـ1500 تصريح إضافي.

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تصاريح العمل في إسرائيل

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن تنفيذ القرار سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء عيد رأس السنة العبرية.

رابط فحص تصاريح العمال شهر 9

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.