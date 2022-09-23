حماس تشيد بمشاركة شعبنا الفلسطيني في حملة نداء الفجر العظيم

أشادت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بالمشاركة الواسعة لجماهير شعبنا في مدينة القدس والضفة والداخل المحتل، لنداء الفجر العظيم والاحتشاد في صلاة الجمعة، وحضورهم الفاعل في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، مؤكّدين فيه تحدّيهم للاحتلال وإجراءاته القمعية، واستمرارهم في نضالهم ضدَّ مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تفريغ الأقصى من حُماته، تمهيداً لاقتحاماتهم الإجرامية بعد أيام.

وعبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة عن الاعتزاز بأهلنا الصَّامدين من المرابطين والمرابطات في بيت المقدس وأكنافه، مثمنة جهادهم وتضحياتهم.

وقالت الحركة إننا نشدّ على أيادي المرابطين بالقدس، رجالاً ونساءً، شيباً وشبّاناً، لمواصلة ملحمتهم البطولية، بكل قوّة وبسالة، نيابة عن الأمَّة قاطبة، حماية ودفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.

ودعت الحركة جماهير شعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه إلى تعزيز صمودهم ونضالهم، كما دعت قادة وشعوب أمتنا إلى التحرّك انتصاراً لقبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين.