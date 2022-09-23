فوز وتعادل مثير في الممتازة ونماء ينتصر مجدداً

خطف الصداقة نقطة التعادل في وقت قاتل من اتحاد خانيونس(3-3) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ظهر الصداقة بأداء متواضع ما سمح لاتحاد خانيونس بالتقدم بالنتيجة بهدف أول سجله ميسرة البواب "بالخطأ في مرماه"، قبل أن يسجل محمد تمراز الهدف الثاني لاتحاد خانيونس في الشوط الأول الذي انتهى للبرتقالي بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني أجرى المدرب عماد هاشم تغييرات داخلية وخارجية في الفريق الذي عاد لأجواء المباراة بهدف التقليص الذي سجله محمد الحداد (62)، قبل دقيقتين من تعديل النتيجة بهدف سجله صائب أبو حشيش(64)، فيما استعاد اتحاد خانيونس التقدم بهدف ثالث سجله رمضان شبير (68)، لكن اللحظة الأخيرة حملت هدف التعادل للصداقة من رأسية فارس عوض (97).

وفي مباراة ثانية حقق اتحاد بيت حانون فوزه الثاني في الدوري على حساب غزة الرياضي (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

وتجاوز بيت حانون الخسارة في الجولة الماضية وتقدم حازم شكشك بالهدف الأول الذي انتهى عليه الشوط الأول، فيما عزز مهند أبو زيد النتيجة في الشوط الثاني.

ورفع بيت حانون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي رصيد غزة الرياضي عند نقطة واحدة وتراجع للمركز الأخير.

دوري الدرجة الأولى

حقق فريق نماء فوزًا مهمًا على الأمل (4-3) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدرجة الأولى.

وتقدم الأمل بالهدف الأول في وقت مبكر، قبل أن يدرك محمد القاضي التعديل لنماء مع نهاية الشوط الأول الذي تعرض فيه لاعب الأمل علاء البيوك للطرد بالبطاقة الحمراء.

وفي الشوط الثاني سجل عاهد أبو مراحيل هدفين لنماء، وعاد القاضي ليسجل الهدف الرابع، فيما سجل الأمل هدفين متتاليين، ليحصن نماء الفوز الثاني ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الأمل عند 4 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية تعادل أهلي النصيرات مع الأقصى (0-0) ليرفع النصيرات رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع الأقصى رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع.