بدأ العد التنازلي.. من للأقصى

يحاول اليهود في الآونة الأخيرة زيادة الإقتحامات للمسجد الأقصى وإستفزاز مشاعر المسلمين وصولا لذروة الإقتحامات في ذكري أعيادهم

فجماعات الهيكل تدعو جمهورها علناً إلى الصلاة وأداء الطقوس التوراتية الحاشدة في المسجد الأقصى في رأس السنة العبرية

ودعت جمهور اليمين الصهيوني إلى المشاركة الحاشدة في إقتحامات المسجد_الأقصى المبارك؛ مقتبسةً نصاً توراتياً من سفر المزامير يحضهم علناً على الصلاة خلال اقتحامهم "يا سامع الصلاة إليك يأتي كل البشر"، وهو ما كانت تتجنب قوله صراحةً فيما سبق.

ودعت للاقتحام بدءاً من صباح يوم الأحد ٢٥-٩ باعتباره عشية رأس السنة وحتى بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٧-٩ وتعتبر نفخ البوق في الأقصى ومن حوله هدفها المركزي في هذه الأعياد.

لقد تجرؤا عل مسجدنا الأقصي فمن للأقصي و ما هو واجبنا نحو مسري نبينا وما هي عواقب إستفزاز مشاعرنا كفلسطينين وكمسلمين يعني انفجار كبير لن يحمد عقباه،.

فما دام للقدس سيف يحمله رأس حربة المقاومة وعلي رأسها محمد الضيف الذي بعث برسالة لشباب أمتنا ومهندسيها وطاقاتها: "يا شباب الأمة أنتم درعنا وسندنا وجيشنا الذي نقاتل به، أنتم من يحافظ على القيم والثوابت والمقدسات، كل طاقة وكل علم ومال وإمكانية لإسناد المجاهدين في فلسطين مطلوبة من أبناء الأمة". وهدفها المشروع الأكبر وهو تحرير فلسطين كل فلسطين فلن يترك الأقصي وحيداً وسيهزم الجمع ويولون الدبر فالرسالة واضحة" لن يترك الأقصي وحيداً "

فيجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والهبة للدفاع عن المسجد الاقصى من كل بقاع الأرض فالمسجد الاقصى ليس ملكاً للفلسطينيين بل للعرب والمسلمين جميعا ويجب أن يكونوا سنداً ودعما وجيشا جاهزا للدفاع عن الأقصي .

إن اراد الوسطاء باستمرار الهدوء فيجب عليهم ان يقفوا عند مسؤولياتهم ويمنعوا الإحتلال من استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين وان يوقفوا احتكاك اليهود بالقدس والاقصى ووقف مسلسل الاقتحامات اليومي للمسجد الاقصى وعدم إستفزاز مشاعر المسلمين لا تختبروا صبر المقاومه فالمقاومه ان قالت فعلت وتحذيرها الاخير خير دليل إبان معركة سيف القدس والرسالة الأهم إلي أبناء فلسطين عموما في الداخل 48 والضفة أن جهزوا أنفسكم للدفاع عن مسجدنا وشدوا الرحال إلي الأقصي ولا تتركوا أقصانا وحيداً فأنتم السند والحامي وتجهزوا لمعركة الفصل فإنها باتت قريبة يا أبناء الشتات الفلسطيني يقع على عاتقكم دور كبير فالنجمع جهودنا جميعاً نصرة لأقصانا لوضع حد لهؤلاء الصهاينة وتحرير أرضنا من نجاستهم لا تتركوا الأقصي وحيداً وثوروا لحمايته وثقوا بوعد الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا .

# حط السيف قبال السيف وإحنا رجال محمد ضيف



