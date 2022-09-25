مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي الأحد 25 سبتمبر.. بث مباشر والقنوات الناقلة / يلتقي الزمالك مع نظيره التشادي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأحد 25 سبتمبر 2022، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي



وتقام مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي في دوري أبطال إفريقيا الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

حيث ستقام مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي في دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.



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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفريق إليكت سبورت التشادي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي في دوري أبطال إفريقيا على أون تايم سبورتس.





حكم مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي

ويدير مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي فريق من الحكام الليبيين مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة ويساعده عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدا وعبد الواحد هرودة حكما رابعا.

قائمة الزمالك لمواجهة إيلكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي "عبد الله جمعة"، محمود حمدي" الونش".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - "أوباما" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد "نيمار" - محمود "شيكابالا"، احمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

الزمالك وإليكت سبورت التشادي

وفاز المنتخب الأبيض بمباراة الذهاب في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد، سجلهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".

ويرتدي الزمالك، مضيف المباراة زيه التقليدي "القميص الأبيض والسروال الأبيض"، فيما يرتدي حارس المرمى القميص الأخضر الفسفوري والسراويل الخضراء الفوسفورية.

بينما يرتدي بطل تشاد القميص (الأصفر في الأسود) والسراويل السوداء، فإن حارسه سيرتدي أيضًا القميص الفيروزي والسراويل الفيروزية.





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فريق الزمالك المصري

وأعلن نادي الزمالك، مساء الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" ، التعاقد مع عمر جابر ، اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي سيكون سادس عقد للقلعة البيضاء.

ولم يعلن نادي الزمالك عن مدة عقد عمر جابر لكن مصادر صحافية كشفت أن مدة عقد جابر مع الزمالك ثلاث سنوات.

بدأ عمر جابر مسيرته الكروية في الزمالك قبل أن يغادر إلى سويسرا بازل في صيف 2016.

