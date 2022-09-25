المرابطة عمرو: الاعتداء على المسجد الأقصى يقرب زوال الاحتلال

أكدت المرابطة المقدسية زينة عمرو أن الاعتداء على المسجد الأقصى يقربنا إلى وعد الله وزوال الاحتلال.

وقالت عمرو إنه كلما زاد ظلم الاحتلال بحق المسجد الأقصى، سنكون أقرب إلى الفرج، وأن كل خطوة يخطوها العدو يقربنا إلى النصر والتحرير.

وأشارت إلى أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء في اقتحام المسجد الأقصى، وتحويل المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية.

وأكدت أن المسجد الأقصى محور الصراع مع الاحتلال وحق خالص للأمة التي يجب أن تحميه وتدافع عنه.

وبعثت المرابطة عمرو برسالة للأمة بأن الأقصى يتعرض منذ سنوات لهجمة صهيونية شرسة.

وعبرت عمرو عن ألمها لما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واسعة، وعمليات تهويد متصاعدة.

وبدأ مئات المستوطنين صباح اليوم الأحد استباحة المسجد الأقصى المبارك على نطاق واسع، بحماية قوات الاحتلال.

وانتشر جنود الاحتلال بشكل كثيف في ساحات الأقصى وتحديداً في المنطقة الشرقية وحول باب الرحمة.

وذكرت مصادر مقدسية أن جنود الاحتلال أخلوا المصلين من محيط باب الرحمة، وفرضت تشديدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد المبارك.

كما أدى المستوطنون رقصات وطقوس الانبطاح داخل الأقصى وعلى أبوابه، إلى جانب ترديد عبارات مسيئة للعرب والمسلمين.

واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين في منطقة حائط البراق استعداداً للاحتفال بما يسمونه "رأس السنة العبرية"، واقتحام المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة.