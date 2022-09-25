صور| علماء غزة ينظمون مسيرة نصرةً للأقصى

انطلقت ظهر اليوم الأحد مسيرة لعلماء غزة نصرةً للمسجد الأقصى المبارك.

وبدأت المسيرة فعالياتها بالانطلاق من مسجد العباس وسط مدينة غزة وصولا إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وألقى كلمة المؤسسات العاملة للقدس يقدمها أ.د. أحمد أبو حلبية رئيس دائرة القدس في حركة حماس، وكلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يقدمها د. عبد الهادي الأغا وكيل الوزارة، وكلمة المؤسسات العلمائية يقدمها أ.د. نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين.من جهته، قال رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية إن اقتحامات المسجد الأقصى بلغت ذروتها في هذه المرحلة.

وأضاف: "منظمات المعبد الصهيوني تتسابق بزيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وأكد أن الاحتلال يسعى لفرض السيادة الكاملة على المسجد الأقصى.

وطالب العلماء بالقيام بدورهم في نصرة المسجد الأقصى، وبالمزيد من الدعم للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى لهجمة شرسة من المستوطنين ومخططات التهويد، وسط صمت عربي وإسلامي.



























