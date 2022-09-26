نائب أردني للرسالة: اقتحامات الأقصى مساس بالوصاية الهاشمية 

قال النائب الأردني خليل عطية إن ما يجري في القدس من اعتداءات (إسرائيلية) على الحرم المقدسي، مساس واستهداف للوصاية الهاشمية على الأقصى.

وأوضح خليل لـ"الرسالة نت" أن التطبيع المجاني منح الاحتلال فرصا إضافية لاستهداف الأقصى، والوصاية الهاشمية بما تمثله من رمزية مهمة له.

وذكر أنّ هذه الاعتداءات تستوجب وقف كامل العلاقة الأردنية معه بما في ذلك اتفاقيتي وادي عربية والغاز.

وأشار خليل إلى ضرورة رفع الصوت عاليا للمطالبة بطرد السفير (الإسرائيلي) من الأردن وإنهاء العلاقة معه.

ولفت في وقت سابق إلى مذكرة رفعها نواب للملك الأردني يطالبونه بضرورة قطع العلاقة السياسية والاقتصادية مع الكيان.

وتعود جذور الوصاية الهاشمية إلى العام 1924، عندما بايع سكانها الشريف حسين وصياً على القدس، واستمرت هذه الوصاية على الرغم من حربي العام 1948 والعام 1967 وفكّ الارتباط بين الضفّتين في العام 1988.

ويوافق يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ما يسمى "عيد الغفران العبري"، ويشمل محاكاة طقوس "قربان الغفران" في "الأقصى"، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.