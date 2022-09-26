الشاطئ يتعاقد مع مدرب جديد

حصل نادي خدمات الشاطئ على موافقة المدرب جهاد السدودي على تولي المهمة التدريبية لمشوار الفريق في دوري الدرجة الأولى.

واتفق الشاطئ مع السدودي على تدريب الفريق خلفاً للمدرب بسام أبو الصادق الذي أعلن نهاية مشواره مع الفريق بعد مرور 3 جولات وحصده نقطتين فق من أصل 9.

وقال مصدر خاص "للرسالة نت" أن الشاطئ سيُعلن عن تعيين السدودي خلال مساء هذا اليوم، على أن يُشكل السدودي جهازه المعاون ويبدأ الإعداد للمواجهة القادمة أمام خدمات خانيونس يوم الأحد المقبل على ملعب اليرموك.

وسيحاول السدودي تصحيح أوضاع الفريق في دوري الدرجة الأولى على أمل تحسين النتائج التي تساعده على الوصول والعودة للدرجة الممتازة.