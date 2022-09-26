البحث بالاسم نتائج الشهادة السودانية 2022 رابط الفحص // بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم المكلف السيد محمود صير الخاتم الحوري، أن موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية سيكون قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الحوري أن بعض المواعيد المنشورة في وسائل الإعلام غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة وتنظيم بعض الإجراءات الفنية والإدارية لتحديد الموعد الرسمي لنتائج شهادة الثانوية العامة في السودان. 2022.

إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022

وأكدت مصادر إخبارية سودانيةـ، أنه سيجري الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية نهاية سبتمبر المقبل.

ونوهت إلى أن وزارة التعليم السودانية انتهت من عملية التدقيق وتتبع النقاط، ومن المتوقع إعلان نتائج الشهادة السودانية في موعد أقصاه 27 سبتمبر.

موعد نتائج الشهادة السودانية 2022

وأكد وزير التربية والتعليم السوداني محمد سير الخاتم الحوري، أن موعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 يقترب من بداية العام الدراسي الجديد الذي حددته الوزارة. نراكم في 2 أكتوبر.

وأكدت الوزارة أنها بدأت عملية تتبع وجمع درجات الطلاب تمهيدا لإعلان نتائج الشهادات السودانية نهاية الشهر الجاري.

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كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية

يمكنك التحقق من نتائج طلاب المدارس الثانوية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي السودانية.

حيث يمكنك الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت واتباع الخطوات التفصيلية على النحو التالي:

1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان على الإنترنت “من هنا“.

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.

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تائج الثانوية العامة في السودان 2022، رابط الاستعلام

وزارة التربية والتعليم تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة امتحان الشهادة السودانية التي تبث مباشرة من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلقت امتحانات الشهادة السودانية في 11 يونيو 2022 ، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (536) ألف (614) طالباً وطالبة داخل وخارج السودان ، موزعين على (4252) مركزاً بينهم (18). مراكز خارج الدولة.

وقال :"إن عدد طلاب الدورة الأكاديمية بلغ (514) ألفاً و (346) طالباً وطالبة ، صناعي (6315) ، تجاري (3195) ، إناث (509) ، زراعي (176) ، مدني (3851) ، قراءة (101) ، بينما بلغ عدد الطلاب في القطاع الحرفي (8،100) طالب وطالبة".