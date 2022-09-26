مباشر| الفصائل تنظم مهرجانًا في غزة نصرة للقدس

تنظم فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة مهرجانًا، مساء الأحد، تحت عنوان (لا لاقتحامات الأقصى وانتهاك المدن والمخيمات في الضفة الغربية).

ويشارك في المهرجان المقام على أرض ملكة شرقي مدينة غزة، لفيف من قيادات الفصائل ومئات الجماهير الفلسطينية.

بدوره، أبرق محمد حمادة المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس، بالتحية إلى المرابطين في الأقصى، والذين يقفون بصمودهم لمواجهة الاحتلال.

ودعا حمادة خلال كلمة ألقاها في المهرجان، أمتنا العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها بحماية المسجد الأقصى.

وقال حمادة إن "المحتل المجرم عاد يجرّ أذيال الخيبة اليوم، بعد أن أوقفه صمود شعبنا في القدس".

وأضاف: "أثبت المرابطون في الأقصى أن صاحب الحق أرسخ في أرضه".

من جانبه، قال أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إن مخططات الاحتلال في القدس تستوجب التصدي والمقاومة لإفشالها".

وأثنى على جماهير شعبنا في القدس، مؤكدا أنها تتصدى بشكل أسطوري لمخططات الاحتلال.

وأضاف الحاج أحمد: "القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولن تستطيع حرب التهويد طمس الرواية الفلسطينية".

وشدد على أن المقاومة بغزة ستدافع عن المقدسات كما فعلت في معركة سيف القدس, موجهًا التحية لأهالي القدس الذين يتصدون لمخططات الاحتلال.

ودعا جماهير الحاج أحمد جماهير شعبنا للتواجد والتكاثف في المسجد الأقصى لحمايته من التهويد.

وطالب أهالي الضفة المحتلة لإعلان حالة الاستنفار من أجل القدس، داعيًا، الأمتين العربية والإسلامية للخروج ونصرة قضية القدس وفلسطين.

يتبع..)