رابط فحص.. نتيجة الشهادة السودانية 2022..

أعلنت مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم السودانية، أنه سيلعن عن نتائج الشهادة السودانية يوم الغد الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن النتائج السودانية عبر مؤتمرًا صحفيًا، من سيتم الإعلان عن ذلك من خلال رابط فحص.

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ويمكن لأهالي السودان، البحث عن نتائجهم من خلال الرابط، حيث أكدت المصادر الصحفية السودانية، أن جميع أعمال الكنترول تم إنجازها.

وبينت المصادر، أنه قبل 10 أيام من الآن تم الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالكنترول.

وأشارت المصادر إلى أنه، يحدث الآن عملية إدخال البيانات إلى الحاسوب، وهي تدخل في المراحل النهائية.

وكشفت المصادر أن النتائج سيتم عرضها على رئي مجلس السيادة السودانية، بعد ذلك ستصل لكافة أبناء الشعب السوداني.

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ترقب لإعلان الشهادة السودانية

وبكل شغف، ينتظر السودانيين، وصول نتائج أبنائهم إليهم، حتى يقرروا التخصص الذي سيتم دراسته في المراحل الجامعية

ويمكن للطلبة المتفوق تقرير مصيرهم بعد وصول نتائجهم التي بناءً مجموعها يمكنهم اختيار التخصص الجامعي.

لذلك تعتبر نتائج الشهادة السودانية من أكثر السنوات الدراسية حساسية واهتمامًا من قبل الأهالي، ففيها يبنى مستقبل الأبناء.

#السودان — إعلان نتائج الشهادة السودانية غدآ الثلاثاء pic.twitter.com/kHJPpwxguw — السودان اليوم (@ssdtod) September 26, 2022

موعد نتائج الشهادة السودانية

وفي الأيام الماضية، طمأنت جهات حكومية في السودان، أن العام الدراسي، مضى كما تريده وزارة التربة والتعليم السودانية رغم تتابع الأحداث في السودان.

وأكدت وزير التربية والتعليم السوداني المكلف محمد سر الختم، أن المعلمين السودانيين يعملون كما يجب هو مخطط".

وأشار إلى أن كل ما يلزم لنجاح هذا العام تم وبتوافق مع جميع الأطراف في دولة السودان.

وقال إن ما حدث في العام الدراسي، يجب أن يكون نموذجًا للوحدة الوطنية السودانية.

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