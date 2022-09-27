رابط فحص نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية السودانية

فحص نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام 2022م.. إذ أنه سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، من خلال المؤتمر الصحفي في السودان

وينتظر جميع الشعب السوداني هذه الناتئج على أحر من الجمر، حيث تعطي أبناءهم حق الوصول إلى مرحلة الدراسية في الجامعات.

ويعتبر اختيار التخصص الجامعي،بناءً على مجموع هذه الشهادة لذلك تعتبر من أهم المراحل في تحديد مستقبل الطالب.

تحديد موعد نتائج الشهادة الثانوية السودانية

بدوره أعلن مصدر في وازرة التربية والتعليم السودانة، أن موعد نتائج الشهادة الثانوية السودانية، سيكون “الثلاثاء.

وأِشار المصدر بانه سيجري إعلان النتائج بعد أن قدمت لرئيس مجلس السيادة في السودان.

ومن جانبها نشرت التربية والتعليم في السودان على موقعها الالكتروني، إعلان ترقب لنتائج الثانوية السودانية، وبدأ الشعب السوداني في حالة ترقب للنتائج.

ويمكن لمن أراد البحث عن الشهادة الثانوية في السودان، الفحص من خلال الرابط المرفق اضغط هنا.

الشهادة السودانية حاسمة

و أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان الانتهاء من تصحيح الامتحانات حسب الخطة المعد لها مسبقًا منذ 10 أيام، وجرى أيضا الانتهاء من الكنترول.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري ادخال بيانات الطلاب السودانيين إلى الحاسوب، وبعدها سيتم الإعلان عنهامن خلال الفحص عنها بالرابط، ليسهل الوصول إليها.

ومع هذا يقرب الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية، وهذا ما يأمله الأهالي أن يحدث في أقرب وقت ممكن.

وخلال العام الماضي عاشت السودان وحدة تعليمية مميزة، منذ فترة الاختبارات وطلية العام الدراسي، بعد أن تم الاتفاق بين جميع الأطراف في السودان على سير العملية التعليمية.

وشكر القائم بأعمال وزارة التربية والتعليم، ما قدمته الجهات المختلفة في الوطن السوادن لإنجاح العام الدراسي.

وقال إن ما حدث يعتبر انموذجًا مشرفا يتحدى به على طريق وحدة السودان وشعبها، وإنهاءً للخلافات المؤسفة في الوطن الطيب.