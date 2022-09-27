لحظة بلحظة.. تطورات طوفان الاقتحامات للمسجد الأقصى لليوم الثاني

يواصل المستوطنون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن مخططات الاحتلال احتفالا بما يسمة بـ"الأعياد اليهودية"، وسط تواجد لافت للمرابطين والمرابطات داخل باحات الأقصى وخلف أسواره.

وتجمعت شرطة الاحتلال مبكراً في محيط المسجد الأقصى واستخدمت طائرة من دون طيار لتصوير المرابطين.

ومنعت شرطة الاحتلال، المصلين ما دون 40 عامًا من أداء صلاة الفجر، وقمعت بعض التجمعات للشبان الذين حاولوا الوصول للأقصى.

وفيما يلي التطورات لحظة بلحظة ترصدها الرسالة نت:

5:22 قوات الاحتلال تقمع أهالي الداخل المحتل وقامت بإرجاع الباصات القادمة لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

5:23 قوات الاحتلال تمنع من هم دون سن الأربعين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر وتحتجز هويات بعضهم.

5:50 رغم منع الاحتلال.. المئات من المرابطين يحتشدون في الأقصى ويؤدون صلاة الفجر قبيل اقتحامات المستوطنين.

6:20 الاحتلال يطلق طائرة مسيرة فوق المسجد الأقصى قبيل بدء اقتحامات المستوطنين.

7:02 تواجد مكثف لقوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى المبارك.

7:08 قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحام المستوطنين.